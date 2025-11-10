Parapendio finisce male a Realmonte, recuperati quindici turisti polacchi

Quindici turisti di nazionalità polacca sono stati soccorsi nella zona costiera di Realmonte, in provincia di Agrigento, dopo essere finiti in mare durante un volo in parapendio. L’incidente è avvenuto nei pressi di Torre Monterosso, nell’area denominata Le Pergole. Secondo le prime ricostruzioni, un improvviso cambiamento delle correnti d’aria, oppure un errore di manovra, avrebbe causato la perdita di controllo dei parapendii, provocando la caduta dei partecipanti tra la scogliera e il tratto di mare antistante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agrigento, i Carabinieri, il Personale Sanitario del 118, i volontari della Protezione civile di Siculiana e i militari della Guardia costiera. Le operazioni di soccorso si sono estese sia lungo il litorale sia in mare. Due persone sono state recuperate in acqua davanti alla spiaggia di Realmonte, mentre altri turisti, riusciti a raggiungere la riva, sono stati individuati nella vicina località di Giallonardo.

I soccorritori hanno riferito che tutti presentavano condizioni di ipotermia e lievi escoriazioni, ma nessuno risulta in pericolo di vita. L’elisoccorso del 118, decollato da Caltanissetta, è intervenuto in supporto alle operazioni e successivamente è rientrato alla propria base. Le verifiche sulle dinamiche dell’accaduto sono in corso.

