La scuderia RO racing domina nelle competizioni italiane

La scuderia RO racing ha ottenuto una significativa vittoria al 36° Rally Elba Storico, gara valida per i Campionati Italiano ed Europeo Rally Auto Storiche. Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, a bordo di una Porsche 911 Carrera RS del Secondo Raggruppamento, hanno condotto una spettacolare rimonta dopo problemi iniziali ai freni, portando la squadra siciliana al successo. La competizione, però, non ha sorriso a tutti: Lucio Da Zanche e Lele De Luis, su una Porsche 911 della Pentacar, sono stati costretti al ritiro per un sospetto sabotaggio. Buoni risultati anche per Attilio Modica e Lillo Messineo, giunti quarti di classe con una Porsche 911 Sc del Terzo Raggruppamento.

Al Rally Porta del Gargano, in Puglia, evento conclusivo della Coppa Rally di Ottava Zona, la RO racing ha ottenuto la vittoria tra le scuderie, qualificandosi per la finale della Coppa Italia a Genova. Maurizio Di Gesù e Cristian Quarta, su Skoda Fabia R5, hanno conquistato l’ottavo posto assoluto, centrando la qualificazione tra gli Over 55. Matteo Aquilano e Alessandro Abatecola, su Toyota Yaris GR, hanno primeggiato nella loro categoria, mentre Francesco Tuzzolino e Luigi Cerasi, su Peugeot 208 Rally4, hanno ottenuto l’ottavo posto assoluto e la qualificazione. Successi anche per Mario Trotta e Federico Germani su Renault Clio Super 1600 e per Daniele Pelagalli e Alessandro Manco su Peugeot 106 in classe A6. Gabriele Celli e Paolo Gozzo si sono qualificati tra le Super 2000.

Al 29° Slalom Torregrotta-Roccavaldina, valido per il Campionato Italiano di specialità, Giuseppe Giametta, su Gloria Suzuki B5, ha raggiunto il terzo gradino del podio nella classifica generale. Ottimi risultati anche per Pierluigi Bono, Giuseppe Radici, Alessio Truscello e Angelica Giamboi, che hanno conseguito importanti piazzamenti nelle rispettive classi. Nella cronoscalata Alghero Scala Piccada, Gabridriver su Ferrari 458 GT ha conquistato il terzo posto nel Gruppo GT e il primo nella sua categoria.

