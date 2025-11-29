Ars, respinto l’emendamento Gilistro sulla prevenzione infantile

La commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ha respinto l’emendamento presentato dal deputato del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, che proponeva uno stanziamento di due milioni di euro destinato a una campagna informativa sui segnali precoci delle principali patologie del neurosviluppo nei bambini. L’iniziativa mirava a diffondere sui media indicazioni utili per individuare fenomeni spesso trascurati, come il ritiro sociale, l’ADHD, i disturbi dello spettro autistico e il phubbing.

Gilistro, pediatra, ha definito la bocciatura “un passo falso gravissimo che pagheranno le famiglie e anche la società in termini di maggiori spese per le cure delle malattie che insorgeranno”. Secondo il parlamentare, investire nella prevenzione risulterebbe meno oneroso rispetto ai costi sanitari e sociali che derivano da diagnosi tardive. “Una diagnosi e una terapia precoce possono cambiare il destino di questi bambini e delle loro famiglie”, ha dichiarato, ricordando come la comunità scientifica consideri il riconoscimento tempestivo uno strumento decisivo.

Il deputato ha evidenziato che ADHD, hikikomori, autismo e phubbing si manifestano in modo graduale, rendendo necessario un adeguato livello di informazione per genitori, educatori e operatori della prima infanzia. Tra i campanelli d’allarme dell’ADHD ha citato “iperattività, impulsività, irrequietezza, tendenza a distrarsi facilmente, incapacità di stare seduti e di aspettare il proprio turno”. Per il ritiro sociale, ha richiamato l’attenzione su richieste ricorrenti di uscire da scuola in anticipo, assenze frequenti, abbandono delle attività sportive e calo dei rapporti con coetanei.

Sul phubbing, Gilistro ha definito il fenomeno “un potentissimo sprogrammatore comportamentale ed emozionale”, rilevando possibili effetti negativi nei primi anni di vita del bambino e ripercussioni anche nell’adolescenza. Il parlamentare ha annunciato l’intenzione di ripresentare l’emendamento in Aula.

