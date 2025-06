24enne arrestato, si arrampica per entrare e aggredire l’ex compagna

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento dopo aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna. La donna ha chiamato il Numero Unico di Emergenza per chiedere aiuto, riferendo di essere stata aggredita dall’ex, che si era arrampicato sulla grondaia dell’edificio per raggiungere il balcone e introdursi forzando una finestra.

Gli agenti della squadra volanti sono intervenuti tempestivamente, trovando la vittima in lacrime con una tumefazione sulla guancia destra e bloccando l’uomo mentre la stava ancora strattonando. Secondo il racconto della donna, l’aggressore l’avrebbe morsa alla guancia e tirata per i capelli. Nel corso della notte, avrebbe inoltre tentato ripetutamente di accedere all’appartamento sferrando calci contro la porta e urlando, nonostante le richieste della vittima di allontanarsi.

La donna ha riferito agli agenti di aver interrotto la relazione per le continue violenze subite, legate anche alla tossicodipendenza dell’uomo, e di essersi trasferita in una nuova abitazione per sottrarsi agli abusi. Ha aggiunto che l’ex compagno continuava a molestarla con numerosi messaggi e si era presentato in strada nei pressi della sua nuova casa in almeno due occasioni, cercando di farsi aprire con urla.

Dopo le verifiche, il 24enne è stato posto in custodia cautelare in carcere su disposizione del pubblico ministero, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

