Premio Troisi a Salina: il cast stellare della XII edizione

Salina si prepara a ospitare la XII edizione del Premio Troisi, evento che richiama il meglio del cinema e della televisione italiana per commemorare il comico napoletano a 70 anni dalla nascita. La manifestazione, organizzata dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, è stata promossa con successo: “L’isola è già sold out per il Festival. Stiamo lavorando su altre sorprese…”, dichiarano gli organizzatori.

Il cast d’eccezione del Premio Troisi si preannuncia stellare, con nomi come Enzo Iacchetti, Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere, Lucrezia Lante della Rovere e Lucia Ocone che riceveranno il riconoscimento in memoria dell’attore napoletano. L’evento si svolgerà dal 16 al 18 giugno a Salina, l’isola siciliana che fu lo scenario de “Il Postino”, ultima opera di Troisi.

Tra gli artisti premiati, Enzo Iacchetti si distingue come comico e conduttore televisivo, che dal 1994 è uno dei volti più iconici del programma “Striscia la Notizia”. Michela Andreozzi, regista, attrice, sceneggiatrice e conduttrice, ha un percorso brillante e poliedrico tra cinema, televisione, teatro e radio. Vittoria Belvedere, ex modella, ha raggiunto la popolarità con la conduzione del “Festival di Sanremo” nel 2002 e ha lavorato in numerose fiction televisive e teatrali. Lucrezia Lante della Rovere ha una carriera di quasi 40 anni, durante i quali ha lavorato con importanti registi e maestri del cinema e del teatro. Infine, Lucia Ocone, volto tra i più apprezzati della commedia italiana, ha interpretato film di successo diretta da importanti commediografi.

La XII edizione del Premio Troisi si preannuncia ricca di proiezioni cinematografiche inedite, documentari, interviste e momenti di spettacolo. La conduzione degli eventi sarà affidata al direttore artistico Massimiliano Cavaleri, insieme alla giornalista Nadia La Malfa e l’attore e giornalista palermitano Giovi Pontillo, coautore dell’evento. L’ingresso al Premio Troisi sarà gratuito e l’evento è patrocinato dall’ARS.

