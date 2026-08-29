Catania, vasto incendio in un capannone della zona industriale

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Catania, interessando l’area di una ditta attiva nella produzione e nella lavorazione di materiali plastici, nei pressi della Terza Strada. Dal luogo del rogo si è sollevata una densa colonna di fumo, risultata visibile da diverse zone della città.

Le fiamme hanno interessato rifiuti e materiali di scarto presenti nell’area esterna dell’azienda. Le cause che hanno provocato l’incendio restano da accertare e saranno oggetto degli approfondimenti da parte degli organi competenti.

Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento Sud e da quello di Paternò. A supporto delle operazioni sono state impiegate anche numerose autobotti di rincalzo, necessarie per garantire l’approvvigionamento idrico durante le attività di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti inoltre gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del servizio 118, i volontari della Protezione civile e il personale della Forestale. Le operazioni si sono concentrate sul contenimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

La consistente quantità di fumo prodotta dalla combustione dei materiali ha reso il rogo visibile anche a notevole distanza dalla zona industriale.

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