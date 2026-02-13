Zichichi, oggi i funerali nella Basilica degli Angeli a Roma

Si svolgeranno oggi alle ore 16, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, i funerali solenni del fisico Antonino Zichichi. Alla cerimonia prenderà parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia è stata diffusa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui lo scienziato era stato presidente.

Alle esequie è prevista la presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Parteciperanno inoltre il sindaco di Erice Daniela Toscano e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, insieme ai familiari, ad amici e a numerosi rappresentanti della comunità scientifica. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sarà presente il presidente Antonio Zoccoli.

La camera ardente è stata allestita da mercoledì presso la sede romana dell’Arciconfraternita dei Siciliani di Santa Maria Odigitria. Tra le autorità che hanno reso omaggio allo scienziato figurano il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

In segno di cordoglio, le amministrazioni comunali di Erice e Trapani hanno proclamato il lutto cittadino. Nelle due città siciliane, legate alle origini familiari del fisico, alle ore 16, in coincidenza con l’inizio delle esequie, le campane suoneranno a lutto.

La partecipazione delle istituzioni nazionali e locali e della comunità scientifica testimonia il riconoscimento pubblico nei confronti della figura di Antonino Zichichi, protagonista della ricerca scientifica italiana e già presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

