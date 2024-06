Fratelli d’Italia in crescita Meloni esulta, astensionismo record

Nell’ultimo sondaggio politico, Fratelli d’Italia continua a crescere, raggiungendo il 28,9%. Anche il Partito Democratico di Elly Schlein segna un buon risultato, attestandosi al 24,5%. Il Movimento 5 Stelle subisce una drastica riduzione, scendendo al 10,5%, seguito da Forza Italia-Nuovo Movimento che si posiziona al 9,2%, superando la Lega all’8,5%, nonostante l’elezione del generale Vannacci all’Eurocamera. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene un risultato soddisfacente con il 6,8%, permettendo a Ilaria Salis di entrare nel Parlamento Europeo.

Gli Stati Uniti d’Europa e Azione, rispettivamente al 3,9% e 3,2%, rischiano di non superare la soglia di sbarramento. Il dato più significativo è il record storico dell’astensionismo: solo il 49,67% degli aventi diritto ha votato, in calo rispetto al 54,5% del 2019 e al 57,22% del 2014. Questo trend pone importanti riflessioni per tutti i partiti.

Giorgia Meloni esulta, diventando la prima premier in carica a vincere le elezioni europee. Seguendo le prime proiezioni con la sorella Arianna, ha poi incontrato giornalisti e sostenitori al Parco dei Principi, dichiarando: «L’Italia si presenta al G7 e in Europa con il governo più forte di tutti». Ha sottolineato l’importanza del risultato dopo due anni di governo in condizioni difficili.

Elly Schlein dal Nazareno esprime soddisfazione per l’accorciamento delle distanze con Fratelli d’Italia, affermando che il Partito Democratico sente la responsabilità di costruire un’alternativa unitaria. Al contrario, il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, annuncia una riflessione interna a seguito del deludente risultato.

Antonio Tajani di Forza Italia celebra il successo del partito, sottolineando che il centrodestra e il PPE sono rafforzati. Anche Maurizio Lupi di Noi Moderati evidenzia l’importanza di analizzare i flussi di voto. Alla sede della Lega, Matteo Salvini esprime delusione per il sorpasso di Forza Italia e per il voto di Umberto Bossi, ma vede comunque un risultato positivo rispetto alle aspettative.

In termini di seggi, Fratelli d’Italia ne otterrà 23-25, quadruplicando quelli attuali, mentre il Partito Democratico passerà dai 19 attuali a 20-22. Forza Italia resterà stabile con 7-9 seggi, mentre il Movimento 5 Stelle scenderà da 14 a 8-10 seggi.

