Atm Messina, revocato lo sciopero dopo il crollo di Pistunina

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno revocato lo sciopero del personale Atm previsto oggi, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 20. La mobilitazione era stata proclamata per richiamare l’attenzione sull’aumento delle aggressioni ai danni degli autisti e sugli episodi vandalici che hanno coinvolto i mezzi del trasporto pubblico cittadino.

La sospensione della protesta è stata comunicata ad Atm, alla Prefettura di Messina e alla Commissione di garanzia. La decisione, spiegano i segretari provinciali Parisi, Macrì, Morabito e Bertolone, è stata assunta in seguito al crollo dell’edificio avvenuto nel quartiere di Pistunina. «In un momento così delicato, caratterizzato da una situazione di emergenza e con le operazioni di soccorso ancora in corso, riteniamo doveroso garantire la piena operatività del servizio di trasporto pubblico, quale supporto essenziale alla cittadinanza e alle attività di emergenza», si legge nella nota congiunta.

Lo sciopero avrebbe visto anche l’adesione della governance di Atm, che aveva annunciato la propria partecipazione in segno di vicinanza ai lavoratori coinvolti negli episodi di violenza.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti sugli episodi verificatisi nell’arco di pochi giorni. Il 24 luglio un conducente è stato schiaffeggiato da un passeggero dopo essersi rifiutato di attraversare un incrocio con il semaforo rosso. L’aggressore ha poi inseguito il bus, tentando una nuova aggressione alla Stazione Centrale e opponendosi anche alle forze dell’ordine intervenute.

Quattro giorni più tardi un giovane, salito a bordo a torso nudo, ha minacciato l’autista e, una volta sceso, ha lanciato pietre contro il mezzo, danneggiandone vetri e porte. Il giorno successivo, sulla linea 9, un altro conducente è stato colpito con un pugno da un passeggero che pretendeva di trasportare una bicicletta sul bus. L’autista è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale.

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