Violenza sessuale di gruppo, arrestati sette giovani a Palermo

Custodia cautelare per 7 giovani: accusa di violenza sessuale a Palermo.

Nella prima luce dell’oggi, a Palermo, i militari appartenenti al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Palermo Piazza Verdi, hanno simultaneamente messo in atto una disposizione di custodia precauzionale in prigione assegnata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di tre giovani e una disposizione precauzionale simile assegnata dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Palermo, nei confronti di un minore.

Questi quattro, insieme a ulteriori tre sospettati complici già trattenuti in custodia su richiesta dell’Autorità Giudiziaria di Palermo il 3 agosto scorso, sono sotto inchiesta per il reato di aggressione sessuale di gruppo.

Le operazioni investigative, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi in collaborazione con i colleghi della Stazione Brancaccio, sotto la supervisione delle Procure locali presso il Tribunale e la Procura per i Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, hanno permesso di raccogliere una serie di elementi di prova gravi contro i sette giovani arrestati.

I sospettati, il 7 luglio scorso, avrebbero abusato sessualmente di una giovane donna palermitana che, in stato di ebbrezza alcolica, sarebbe stata portata in una zona isolata del centro cittadino e lì violentata da alcuni degli accusati a turno.

L’azione odierna dimostra come, attraverso il coraggio di non tacere e la richiesta di assistenza alle Forze dell’Ordine, si possa efficacemente contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne.

