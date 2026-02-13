Messina colpita dal maltempo, raffiche intense nella costa tirrenica

Una violenta ondata di maltempo sta interessando il territorio di Messina, dove raffiche di vento di eccezionale intensità stanno causando disagi e danni diffusi. Una perturbazione di origine atlantica ha determinato venti superiori ai 100 chilometri orari, con picchi oltre i 120 chilometri orari lungo il versante tirrenico.

In città si segnalano numerosi interventi per alberi sradicati e cartelloni pubblicitari abbattuti dalla forza delle raffiche. Sulla strada statale 114, in località Santa Margherita, un mezzo pesante è stato investito dal vento e si è ribaltato sulla carreggiata, causando disagi alla circolazione.

Chiusa la Statale 113 a Gioiosa Marea. Criticità si registrano anche nei centri della fascia costiera. A Villafranca Tirrena è stata disposta la chiusura del lungomare a causa della violenta mareggiata e delle raffiche che hanno provocato danni alla segnaletica verticale.

A Rometta le condizioni meteo avverse stanno determinando forti mareggiate, con ripercussioni sugli accessi al mare e fenomeni di erosione che interessano tratti di litorale già esposti a precedenti criticità. Un lido della zona risulta danneggiato dalle condizioni del mare.

Ulteriori problemi riguardano alcune condotte, mentre in diverse aree si registrano segnalazioni di insegne e cartelli stradali divelti dal vento. Le autorità locali continuano a monitorare l’evoluzione della situazione e le condizioni del territorio, con interventi in corso per la gestione delle emergenze e il ripristino della sicurezza.

