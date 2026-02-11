Parità di genere, ok dell’Ars tra resistenze trasversali

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la norma che introduce l’obbligo del 40 per cento di presenza femminile nelle giunte comunali dell’Isola. Il provvedimento, inserito nel disegno di legge sugli enti locali, è stato al centro di un confronto articolato in Aula.

L’on. Gianfranco Miccichè ha definito l’esito del voto come un passaggio non scontato, evidenziando la presenza di resistenze trasversali nei diversi schieramenti politici. “Sono sempre stato un convinto sostenitore dei diritti e considero questa una delle battaglie più significative dell’ultimo secolo. L’esito del voto dimostra che non si trattava affatto di un passaggio scontato”, ha dichiarato, aggiungendo che “alla fine ha prevalso il buon senso e la norma è stata approvata”. Miccichè ha inoltre espresso soddisfazione per il contributo del gruppo Grande Sicilia al raggiungimento del risultato e ha rivolto un ringraziamento alle deputate dell’Ars, citando in particolare l’on. Marianna Caronia per l’impegno sostenuto in Aula.

Caronia ha parlato di “giornata storica per la Sicilia e la democrazia”, sottolineando che l’introduzione della quota del 40 per cento rappresenta “un vero salto di qualità nella rappresentanza e nella partecipazione”. La parlamentare ha ricordato il percorso durato due anni e l’iter definito “travagliato”, affermando che il risultato riguarda non solo le donne ma l’intera collettività, in quanto istituzioni più inclusive sarebbero in grado di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei territori. “Non parliamo solo di percentuali, ma di una nuova cultura politica”, ha aggiunto, annunciando l’intenzione di proseguire l’impegno sul tema della parità.

Sul provvedimento è intervenuto anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, che ha definito la norma “di civiltà e buon senso”, osservando come, a suo giudizio, non sarebbe stato necessario ricorrere a un obbligo legislativo per garantire una più ampia presenza femminile nelle giunte. De Luca ha ricordato l’emendamento presentato dal proprio gruppo per innalzare la soglia al 50 per cento.

