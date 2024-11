Statale 185 di “Sella Mandrazzi”, consegna lavori entro luglio 2025

Intervento n. 4 – Dal Km 15+220 al 15+330 – Realizzazione micropali.

Proseguono i lavori di ammodernamento sulla Strada Statale 185, conosciuta come “Sella Mandrazzi”, nel tratto compreso tra i comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia, in provincia di Messina. L’Anas S.p.A. ha affidato gli interventi all’impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. di Brolo, con avvio ufficiale dei lavori nel marzo 2024 e conclusione prevista per luglio 2025.

Il progetto interessa un tratto stradale di circa 10 chilometri, sviluppato lungo la valle del torrente Mazzarà, tra altitudini comprese tra 100 e 600 metri sul livello del mare. L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare il tracciato. Gli interventi comprendono l’adeguamento della carreggiata e la messa in sicurezza della pavimentazione.

Gli studi preliminari hanno evidenziato cinque punti critici lungo il percorso, dove le opere si concentrano per risolvere problemi legati alla stabilità e alla viabilità. Tra le attività in corso si annoverano la costruzione di muri di sostegno su fondazioni di pali, l’installazione di paratie in micropali per il consolidamento del terreno, la sistemazione idraulica per prevenire problematiche legate all’acqua, il ripristino del manto stradale e l’installazione di barriere di protezione laterale.

Le aree principali di intervento includono l’ampliamento della carreggiata al chilometro 7+760 per garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico. Al chilometro 9+830 sono in costruzione paratie con micropali per stabilizzare il terreno ed evitare smottamenti. Al chilometro 15+220, ulteriori paratie consolidano la struttura stradale. Infine, al chilometro 17+715 si stanno effettuando opere a monte e a valle per la messa in sicurezza definitiva del tratto.

Anas ha previsto l’esecuzione delle opere in due fasi, consentendo la circolazione dei veicoli attraverso un senso unico alternato regolato da semafori. Questi lavori rappresentano un passo fondamentale per risolvere problemi storici di frane e smottamenti e migliorare la sicurezza complessiva della strada, considerata una risorsa strategica per la mobilità e lo sviluppo dell’area.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁