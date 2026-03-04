“Fiori d’asfalto” a San Filippo del Mela cucce e ciotole per le colonie feline

Nel territorio comunale di San Filippo del Mela prenderà avvio “Fiori d’asfalto”, iniziativa promossa dalla Pro Loco locale con il contributo del comitato MiciAmici e sostenuta economicamente attraverso i fondi della democrazia partecipata 2025. Il progetto si inserisce in un percorso che unisce educazione civica, inclusione sociale, tutela degli animali e attenzione al decoro urbano.

L’intervento prevede la realizzazione di installazioni artistiche destinate alle diciassette colonie feline censite nel territorio comunale. In particolare saranno collocate cucce e ciotole, concepite anche come elementi decorativi, per garantire punti di riferimento riconoscibili e funzionali ai gatti presenti nelle colonie.

Le colonie feline coinvolte risultano ufficialmente registrate presso l’Asp e sono sottoposte a un’attività costante di monitoraggio sanitario e sterilizzazione. Nonostante ciò, spesso rimangono poco visibili o scarsamente integrate nel contesto urbano.

«Si tratta di colonie regolarmente registrate all’Asp, oggetto di monitoraggio e sterilizzazione, ma spesso invisibili o mal integrate nel tessuto urbano», ha dichiarato il sindaco Gianni Pino. «Il benessere dei nostri amici felini ci sta a cuore – ha aggiunto – per questo abbiamo accolto con interesse la proposta della Pro Loco, e ancor di più dei cittadini che si sono fatti parte attiva nel processo decisionale, votando e premiando il progetto di democrazia partecipata proposto».

Il presidente della Pro Loco di San Filippo del Mela, Giovanni Maimone, ha evidenziato l’ampia partecipazione registrata nella fase di voto. «Sono orgoglioso della risposta avuta dai cittadini filippesi, che spontaneamente si sono avvicinati per votare e far sì che vincesse il nostro progetto», ha affermato. «Le Pro Loco, in quanto enti del Terzo Settore, incarnano i principi della democrazia partecipata attraverso la promozione del territorio, la cittadinanza attiva e la collaborazione con le istituzioni per il bene comune».

