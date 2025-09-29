CISL FP contro il Regolamento incarichi al Policlinico di Messina

La CISL Funzione Pubblica ha sollevato critiche sull’applicazione del Regolamento sugli incarichi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina, approvato con Delibera n. 1958 del 26 settembre 2025. Secondo il sindacato, il provvedimento, inizialmente condiviso con le organizzazioni sindacali nell’ambito del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, non garantirebbe la tutela di alcune categorie di lavoratori.

In particolare, la CISL FP evidenzia come i coordinatori infermieristici, già selezionati con prove concorsuali nel 2016 e nel 2022, non abbiano visto rinnovati i contratti con l’adeguamento economico previsto. «Per questi professionisti – sottolineano i rappresentanti sindacali – si sarebbe dovuto procedere con una proroga dei contratti e con l’aggiornamento delle indennità».

Il sindacato contesta inoltre l’applicazione per decenni del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, in luogo di quello della Sanità Pubblica, nonostante quest’ultimo fosse richiamato nei bandi originari. Tale discrepanza avrebbe determinato, secondo la CISL, un trattamento economico disomogeneo tra diverse figure, come coordinatori infermieristici e responsabili amministrativi (Rad), con differenze significative nelle indennità riconosciute.

Durante l’ultima delegazione trattante, la CISL FP ha richiesto la proroga immediata degli incarichi in essere, l’adeguamento economico in base ai CCNL Sanità 2016/2018 e 2019/2021 e la liquidazione delle risorse arretrate. «La pubblicazione unilaterale di un atto che contraddice le interlocuzioni in corso – dichiarano Giovanna Bicchieri, Antonino Ferrera e Salvatore Feliciotto – rappresenta una grave lesione delle relazioni sindacali».

La CISL FP ha chiesto la convocazione urgente di un incontro e avverte che, in mancanza di risposte entro cinque giorni, saranno intraprese azioni sindacali e legali a tutela dei lavoratori coinvolti.

