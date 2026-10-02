Unime sempre più internazionale: oltre 4.000 studenti stranieri

L’Università di Messina registra una crescita della presenza di studenti internazionali, che nell’arco degli ultimi cinque anni sono passati dal 6 al 19% degli immatricolati. A illustrare i dati è la rettrice Giovanna Spatari, che attribuisce l’incremento alle iniziative sviluppate dall’Ateneo sul fronte dell’internazionalizzazione.

«È il risultato di un lavoro lungo e articolato, che vede la partecipazione attiva del prorettore all’internazionalizzazione e degli uffici amministrativi competenti», spiega Spatari. L’Università destina inoltre una quota del proprio budget ai servizi rivolti agli studenti provenienti dall’estero e partecipa alle fiere internazionali dell’orientamento, affiancando a queste attività la promozione attraverso i canali social.

Sul piano dell’accoglienza, l’Ateneo dispone di una rete di “ambassador”, composta da studenti più anziani o già laureati, incaricati di fornire supporto ai nuovi arrivati. A ciascuno studente viene inoltre assegnato un tutor per garantire un’assistenza individuale.

Tra i servizi disponibili figurano nuove sale studio, compreso uno spazio nella sede dell’ex Banca d’Italia, e l’estensione fino a mezzanotte dell’apertura delle biblioteche presenti nel complesso del Rettorato.

Secondo Spatari, la presenza di studenti provenienti da diversi Paesi contribuisce a creare «un clima multiculturale» e favorisce socializzazione e inclusione all’interno della comunità universitaria. Gli studenti stranieri che vivono a Messina sono oltre 4.000. «Il vantaggio non è solo all’interno dell’Università, ma si ripercuote anche su tutta la città», sottolinea la rettrice.

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