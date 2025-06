Abbandono di animali, scatta la sospensione della patente e sanzioni

La Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione mirata a contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici, in particolare in prossimità del periodo estivo. L’iniziativa sottolinea come l’atto di abbandonare un animale sia qualificato non solo come gesto di crudeltà, ma anche come una violazione della legge.

Le autorità richiamano l’attenzione sulle implicazioni legali di tale condotta. Il codice penale italiano, infatti, prevede sanzioni per chi si rende responsabile di abbandono di animali. A ciò si aggiungono le recenti modifiche al Codice della Strada, che introducono ulteriori provvedimenti. Specificamente, è prevista la sospensione della patente di guida per coloro che abbandonano animali.

Questa misura si giustifica anche considerando il potenziale pericolo che un animale disorientato sulla carreggiata può rappresentare per la sicurezza stradale, sia per se stesso sia per gli utenti della strada, inclusi automobilisti e pedoni. La campagna si propone quindi di rammentare ai cittadini la gravità di tali azioni, ponendo l’accento sulla tutela degli animali e sulla sicurezza pubblica.

