Piraino, nasce “Il Futuro in Comune”: nuovo comitato di Sud Chiama Nord

Si è inaugurato questa mattina a Zappardino, nel comune di Piraino, il comitato politico “Piraino – Il Futuro in Comune”, realtà associata a Sud Chiama Nord. L’apertura della sede segna l’avvio delle attività del nuovo gruppo sul territorio pirainese, promosso dal consigliere comunale Giuseppe Calabria e sostenuto, tra gli altri, da Angela Catrini, Tonino Scaffidi e Teresa Amato.

All’inaugurazione hanno partecipato anche l’onorevole Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva e coordinatore regionale di Sud Chiama Nord, e il consigliere provinciale Flavio Santoro. Presenti numerosi cittadini, che hanno seguito gli interventi dedicati alle finalità del comitato e alle prospettive dell’iniziativa politica.

A spiegare le ragioni dell’adesione a Sud Chiama Nord è stato Giuseppe Calabria. «Crediamo sia arrivato il momento di riportare la politica non soltanto nei palazzi municipali, ma in mezzo alla gente. Avere al nostro fianco persone che negli anni hanno fatto politica mantenendo un rapporto diretto con i cittadini può rappresentare un valore aggiunto per il futuro della comunità».

Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, punta quindi a creare un collegamento stabile tra attività politica e territorio. Calabria ha individuato alcune delle questioni sulle quali concentrare l’attenzione, a partire dalle difficoltà delle attività imprenditoriali e dalla valorizzazione delle risorse locali. «Piraino è un paese ricchissimo di monumenti e chiese e possiede una storia importante che non deve essere messa da parte, ma diventare un punto di forza. Anche il cittadino deve guardare avanti, proporre e lavorare per il proprio futuro, diventando partecipe dell’attività politica».

Sul ruolo di Sud Chiama Nord è intervenuto Danilo Lo Giudice, che ha sottolineato la presenza del movimento in provincia di Messina e la progressiva organizzazione sul territorio regionale. «Oggi accogliamo il consigliere Giuseppe Calabria all’interno della grande famiglia di Sud Chiama Nord. Piraino e questo comprensorio rappresentano un territorio che possiede grandi potenzialità e che può essere ulteriormente rilanciato. Attraverso la presenza all’Assemblea regionale e la collaborazione con i nostri rappresentanti nei Comuni cercheremo di creare le sinergie necessarie affinché il territorio possa crescere».

Lo Giudice ha affrontato anche il tema dei rapporti con le amministrazioni locali, precisando la disponibilità al confronto. «Il dialogo non si nega mai alle amministrazioni che guidano le comunità, compresa quella di Piraino. Chi opera direttamente nei Comuni possiede una propria visione e una conoscenza specifica del territorio. Noi possiamo offrire un supporto, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e delle persone che vi operano».

Sulla stessa linea Flavio Santoro, che ha indicato nella presenza capillare uno degli obiettivi del movimento: «Abbiamo sempre cercato di essere presenti attraverso persone che hanno a cuore il territorio e che si impegnano per i cittadini».

Tra le finalità del nuovo comitato c’è anche quella di creare un luogo fisico nel quale raccogliere proposte e istanze. Angela Catrini ha parlato della necessità di favorire una maggiore partecipazione alla vita pubblica. «L’obiettivo principale è risvegliare l’interesse dei cittadini pirainesi. È importante tornare ad attivarsi per il benessere della comunità». Secondo Catrini, negli ultimi quattro anni si sarebbe registrato un progressivo disinteresse verso l’attività amministrativa. «Il comitato vuole offrire ai cittadini un punto nel quale portare informazioni, lamentele, proposte e idee, dando spazio anche a esigenze che possono essere rimaste inascoltate».

La sede, dunque, viene presentata dai promotori come un luogo aperto alla partecipazione, senza preclusioni. «È un laboratorio di idee e tutti sono benvenuti – ha aggiunto Calabria –. Ascolteremo proposte e cercheremo, quando possibile, risposte e soluzioni ai problemi».

Quanto alle prospettive politiche, il consigliere comunale non esclude sviluppi successivi anche sul piano amministrativo. «Partiamo come movimento politico e come gruppo che vuole collaborare e promuovere iniziative. Non ci precludiamo, in futuro, la possibilità di partecipare a un’azione politica anche a livello comunale».

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