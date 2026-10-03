Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 5 all’11 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha predisposto una nuova serie di controlli della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. I servizi saranno effettuati nel periodo compreso tra lunedì 5 e domenica 11 ottobre 2026 e interesseranno l’autostrada A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo.

L’attività rientra nelle iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto dei limiti di velocità. Come avviene periodicamente, la Polizia Stradale ha reso note preventivamente le tratte nelle quali saranno utilizzati gli strumenti destinati alla rilevazione della velocità dei veicoli.

I controlli saranno concentrati soprattutto nei tratti delle due autostrade caratterizzati da un maggiore tasso di incidentalità. L’obiettivo è richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla necessità di mantenere una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e conforme ai limiti previsti.

Secondo il calendario comunicato, le verifiche con apparecchiature per il controllo della velocità saranno effettuate nelle giornate del 5, 6, 7 e 9 ottobre 2026. I dispositivi saranno impiegati alternativamente lungo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, interessando entrambi i sensi di marcia.

La Polizia Stradale richiama quindi l’attenzione sul rispetto dei limiti, indicando nel controllo della velocità uno degli elementi principali per ridurre il rischio di incidenti lungo la rete autostradale.

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