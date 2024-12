Pietro Nuccio è il nuovo Direttore Generale dell’Università di Messina

Pietro Nuccio è stato nominato Direttore Generale dell’Università di Messina, incarico conferito all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo su proposta della Rettrice Giovanna Spatari e previo parere positivo del Senato Accademico. La nomina rappresenta un nuovo incarico per il dott. Nuccio, figura già nota per il suo impegno pluriennale all’interno dell’Ateneo.

Il dott. Nuccio è laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione forense. Dal 16 aprile 2013 ricopre il ruolo di dirigente dell’Università di Messina, dopo una carriera nella Guardia di Finanza, dove ha raggiunto il grado di Tenente Colonnello. Dal 1° aprile 2019 è Dirigente del Dipartimento Amministrativo Servizi Didattici e Alta Formazione e, da luglio scorso, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Inoltre, a partire da febbraio 2024, assumerà la Presidenza della Commissione di Audit Straordinario.

Tra gli incarichi precedenti, il dott. Nuccio è stato Dirigente della Direzione del Personale e Affari Generali dell’Università di Messina, occupandosi di gestione delle risorse umane e aspetti finanziari complessi. Ha diretto uffici chiave come l’Ufficio Legale e Contenzioso e l’Ufficio Legislazione, oltre a ricoprire ruoli nelle commissioni di concorso e gare.

Docente in materia tributaria e di accesso agli atti amministrativi, ha anche collaborato con il Sole 24 Ore come commentatore per guide normative e giuridiche. Questa vasta esperienza professionale e accademica si aggiunge alla sua formazione continua in ambiti tecnico-giuridici e gestionali, rendendolo una figura di grande rilievo all’interno dell’Ateneo messinese.

