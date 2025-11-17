Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 17 al 23 novembre

La Polizia municipale di Messina ha definito il calendario dei controlli della velocità e delle verifiche relative alla sosta irregolare previsti da oggi, lunedì 17 novembre, fino a domenica 23 novembre 2025. Il programma, predisposto dal Comando nell’ambito delle attività di prevenzione degli incidenti, prevede l’utilizzo degli Autovelox lungo alcune arterie cittadine considerate maggiormente esposte al traffico veicolare e del dispositivo Scout per accertare le violazioni in materia di divieto di sosta.

Le verifiche con Autovelox interesseranno vari tratti della S.S. 114, in particolare le aree di Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina, insieme a diversi segmenti della S.S. 113, tra cui S. Saba, Spartà e Mortelle. Controlli sono programmati anche su via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e nel tratto di viale Giostra compreso tra via S. Jachiddu e l’istituto “Maiorana”.

Parallelamente, il dispositivo Scout sarà impiegato nelle zone centrali maggiormente soggette a soste irregolari. Le pattuglie opereranno su corso Cavour, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri, via XXIV Maggio e nell’area pedonale di piazza Duomo.

Il Comando della Polizia municipale ricorda agli automobilisti l’importanza del rispetto dei limiti di velocità, sottolineando che “l’eccesso di velocità rappresenta uno dei fattori che incidono sulla gravità degli incidenti”. L’Amministrazione richiama inoltre all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare riguardo alle infrazioni che ostacolano la circolazione o mettono a rischio la sicurezza dei pedoni.

