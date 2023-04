Amministrazione brolese e il progetto “Conosco il mio territorio”

L’amministrazione comunale ha promosso un interessante progetto chiamato “Conosco il mio territorio”, volto a far conoscere ai cittadini la propria realtà storica, geografica, sociale ed economica. Attraverso questo progetto, l’amministrazione intende promuovere la valorizzazione del proprio territorio, stimolando la curiosità e l’interesse dei cittadini nei confronti dei beni artistici e ambientali del paese.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha proposto all’Istituto Comprensivo diretto dal Dirigente scolastico dott. Giacomo Arena un calendario di visite didattiche guidate che si terranno nel Borgo Storico e nel Museo del Mare, nel periodo Aprile – Maggio 2023, nei giorni 20 – 27 Aprile e 10 – 11 Maggio.

L’assessore alla Pubblica istruzione dott. Cono Condipodero, proponente dell’iniziativa, ha dichiarato che lo scopo del progetto è quello di far conoscere ai giovani cittadini il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del paese, promuovendo al contempo comportamenti consapevoli per la valorizzazione del territorio, inteso come patrimonio comune da rispettare e tutelare.

Il progetto “Conosco il mio territorio” rappresenta quindi un’opportunità importante per la valorizzazione del patrimonio comune, attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini nei confronti della propria realtà storica, geografica, sociale ed economica. L’amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo si uniscono per realizzare un’esperienza educativa formativa e coinvolgente, offrendo ai giovani cittadini un’occasione per approfondire la conoscenza del proprio territorio e per diventare attori attivi nella sua valorizzazione e tutela.

© Riproduzione riservata.