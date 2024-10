Condannato per diffamazione il sindaco di Piraino Salvatore Cipriano

Salvatore Cipriano, sindaco del comune di Piraino, è stato condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti per diffamazione aggravata, con decreto penale n. 259/2024 R.G. La condanna riguarda un post pubblicato il 13 aprile 2024 sul profilo Facebook ufficiale del sindaco, in cui Cipriano aveva rivolto espressioni offensive nei confronti del consigliere comunale di minoranza Diego Cusmano. Nello specifico, il sindaco aveva definito Cusmano “l’ineducato epicureo spilungone romano” e lo aveva etichettato con l’hashtag “#bimbominkia”. Inoltre, Cipriano aveva pubblicato una “Storia” contenente alcune foto di Cusmano accompagnate dai commenti “#quandosbarchiillunario” e “#efinisciafareilbimbominkia”.

A seguito di tali azioni, il Tribunale ha ritenuto che le parole utilizzate dal sindaco costituissero diffamazione aggravata. La sentenza consente a Cipriano di scegliere tra il pagamento della sanzione o la possibilità di impugnare il provvedimento entro 15 giorni, esponendosi così a un processo.

