Minaccia con un coltello la nonna, 26enne arrestato a Barcellona

Richiesta di denaro per gioco online finisce in aggressione.

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto dopo aver minacciato con un coltello da cucina la propria nonna anziana, cercando di estorcere denaro. L’aggressione è scaturita da una richiesta di fondi per un gioco online che la nonna aveva rifiutato. Il colpevole è in custodia, in attesa dell’udienza di convalida.

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno rapidamente risposto alla chiamata di emergenza al 112 NUE, giungendo sul luogo dell’aggressione.

Gli agenti hanno prontamente affrontato la scena all’interno dell’appartamento nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il giovane, un 26enne residente nella zona, stava minacciando l’anziana donna. Il colpevole è stato disarmato e arrestato sul posto. La vittima, la nonna del giovane, ha testimoniato che la situazione è sfuggita di mano a causa della richiesta di denaro da parte del nipote.

La dinamica dell’aggressione sembra essere scaturita da una richiesta di fondi per il gioco online avanzata dal giovane al quale la nonna ha rifiutato il supporto finanziario. Questo rifiuto ha scatenato l’ira del 26enne, portandolo a compiere l’aggressione per ottenere il denaro in modo coercitivo.

Il 26enne è attualmente in custodia presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

