Sequestro di 4 chili di Hashish agli imbarcaderi di Messina, un arresto

Un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è stata condotta dalla Guardia di finanza di Messina, in collaborazione con il Comando provinciale di Reggio Calabria, nell’area degli imbarcaderi dello Stretto. L’intervento ha portato al sequestro complessivo di quattro chilogrammi di hashish e all’arresto di un uomo ritenuto responsabile del trasporto e della detenzione della droga.

Nel corso dei controlli ordinari sui passeggeri e sui veicoli in transito tra le due sponde, i militari del Gruppo di Messina, supportati dalle unità cinofile, hanno fermato un’autovettura appena sbarcata dalla Calabria. Alla guida si trovava un soggetto già noto alle forze dell’ordine, apparso “in evidente stato di agitazione” durante le fasi dell’identificazione. Il cane antidroga Lord ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente, consentendo ai finanzieri di individuare un vano ricavato tra il tettuccio del veicolo e il rivestimento interno.

All’interno dell’intercapedine sono stati rinvenuti quaranta panetti di hashish, ciascuno del peso di cinquanta grammi. Considerati i precedenti di polizia dell’uomo, anche in materia di stupefacenti, è stata attivata la Compagnia della Guardia di finanza di Melito di Porto Salvo per una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione sono stati trovati ulteriori due chilogrammi di hashish, contrassegnati dallo stesso simbolo dei panetti sequestrati a Messina, raffigurante “la bandiera della Spagna”.

Secondo le stime investigative, la commercializzazione al dettaglio della sostanza avrebbe generato un profitto di circa 40 mila euro. L’indagato, nel rispetto del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Gazzi.

👁 Articolo letto 256 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.