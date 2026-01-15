Incidente frontale tra due auto a Sant’Agata di Militello, tre feriti

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 sulla circonvallazione di Sant’Agata di Militello, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in direzioni opposte. Il bilancio è di tre persone ferite, due delle quali hanno riportato traumi di maggiore entità. L’impatto ha coinvolto una Mercedes Classe A, guidata da un giovane residente a Militello Rosmarino, e una Fiat Punto condotta da un ragazzo di Sant’Agata di Militello, che viaggiava con la madre seduta sul sedile anteriore.

Secondo quanto ricostruito sul posto, lo scontro è avvenuto lungo un tratto della circonvallazione interessato da un intenso flusso di traffico nelle ore centrali della giornata. A seguito della collisione, i due occupanti della Fiat Punto hanno riportato le conseguenze più serie, mentre il conducente della Mercedes ha subito ferite giudicate meno gravi. Tutti i coinvolti sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto con più mezzi di soccorso.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello dalle ambulanze del servizio di emergenza 118, dove sono stati sottoposti alle cure e agli accertamenti clinici necessari. Le condizioni dei due feriti più gravi sono state immediatamente valutate dai sanitari all’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Sant’Agata di Militello, diretta dal comandante Letterio Inderdonato. Gli agenti hanno provveduto a disciplinare il transito veicolare, temporaneamente rallentato, e ad avviare i “rilievi del caso” utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’area è rimasta presidiata per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale.

👁 Articolo letto 155 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.