Falcone in visita al litorale di Fiumefreddo dopo il ciclone Harry

A Fiumefreddo di Sicilia si è svolto un sopralluogo dell’europarlamentare Marco Falcone nelle aree del litorale ionico colpite dal passaggio del ciclone Harry. La visita ha interessato in particolare la frazione balneare di Marina di Cottone, dove l’esponente europeo ha potuto verificare direttamente le conseguenze degli eventi atmosferici e incontrare i gestori degli stabilimenti balneari e delle attività di ristorazione danneggiati.

Nel corso dell’incontro con gli operatori locali, sono state rappresentate le difficoltà legate alle perdite economiche subite e alle incertezze sulla ripresa della stagione turistica. L’assessore comunale Antonio Giuliano ha sottolineato il significato istituzionale della presenza dell’eurodeputato, affermando: “Abbiamo chiesto che venisse personalmente a verificare con i propri occhi i danni che il ciclone Harry ha provocato sul nostro litorale e agli stabilimenti balneari e alle attività ristorative di Marina di Cottone”.

Secondo quanto riferito, l’obiettivo dell’amministrazione è mantenere alta l’attenzione sulle conseguenze del ciclone affinché possano essere attivati strumenti di sostegno in favore delle imprese colpite e della comunità locale.

Durante il sopralluogo, Falcone ha ribadito l’impegno del Partito Popolare Europeo nel promuovere iniziative a livello comunitario. “Come Partito Popolare Europeo abbiamo chiesto l’attivazione del Fondo di solidarietà, quindi risorse aggiuntive rispetto a quelle che metteranno Stato e Regione”, ha dichiarato l’europarlamentare, annunciando anche l’intenzione di avviare un confronto parlamentare sulla normativa europea in materia di concessioni balneari. Falcone ha infine richiamato la necessità di una collaborazione tra istituzioni europee, nazionali e locali per sostenere un settore considerato centrale per l’economia del territorio.

