Scomparsa del 62enne Salvatore Caioli, l’appello dei familiari sui Social

Sono in corso le ricerche di Salvatore Caioli, 62 anni, residente a Sant’Agata Militello, del quale non si hanno notizie da giovedì scorso. L’uomo, affetto da una grave patologia, è stato avvistato per l’ultima volta nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, luogo dal quale si sarebbero perse le sue tracce.

A seguito della denuncia presentata presso la Compagnia dei Carabinieri di Sant’Agata Militello, le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di ricerca, con il coinvolgimento di unità specializzate e la collaborazione di cittadini e associazioni locali.

La famiglia di Caioli, preoccupata per le condizioni di salute dell’uomo, ha diffuso attraverso i social network un appello diretto alla comunità. “Chiediamo a chiunque abbia informazioni o lo abbia visto di segnalarlo immediatamente alle autorità competenti”, hanno dichiarato i parenti, sottolineando che il 62enne potrebbe trovarsi in stato confusionale. È stato inoltre reso disponibile un recapito telefonico per eventuali contatti diretti con i familiari: 3270603575.

Le ricerche proseguono senza sosta e restano attivi i canali istituzionali per eventuali segnalazioni. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia elementi utili a contattare tempestivamente i Carabinieri di Sant’Agata Militello.

