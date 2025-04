Sit-in alla Prefettura, lavoratori Ex Gicap in sciopero domani a Messina

A Messina permane lo stato di incertezza per centinaia di lavoratori della ex Commerciale Gicap, attualmente coinvolta in una procedura di concordato preventivo presso il Tribunale cittadino, avviata nel 2019. Alla luce della situazione, la Filcams Cgil provinciale, guidata dalla segretaria generale Giselda Campolo, ha annunciato uno sciopero accompagnato da un sit-in previsto per domani, 17 aprile, alle ore 9.30 davanti alla Prefettura.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dello stato di agitazione già comunicato alle autorità competenti e include la richiesta di un’audizione presso la V Commissione Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana, oltre a un incontro con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

“La previsione è quella di poter vendere la rete oggi composta da 38 punti vendita (al momento a marchio Ard e MaxiSconto) ai fini della conclusione del percorso concordatario”, ha spiegato Campolo.

La proposta attuale vede l’acquisto di 20 punti vendita da parte del gruppo Ergon, mentre per i restanti 18 si ipotizza la vendita singola attraverso gare pubbliche.

“La situazione che si prospetta rischia di mettere in serio pericolo centinaia di famiglie nel messinese”, ha dichiarato Campolo, esprimendo preoccupazione per le ripercussioni sociali. In assenza di garanzie per i dipendenti, la sigla sindacale sollecita un intervento delle istituzioni per garantire una concertazione in grado di tutelare l’occupazione.

“Persone che si sarebbero aspettate stabilità dopo anni di sacrifici si trovano nuovamente esposte a un rischio elevato”, ha proseguito la segretaria, sottolineando che molti lavoratori coinvolti hanno un’anzianità significativa e potrebbero subire gravi riduzioni salariali o essere espulsi dal mercato del lavoro, aggravando la crisi sociale del territorio.

