Rete Ospedaliera Siciliana, Schifani: «Via libera dalla Commissione Ars»

La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole sulla bozza della nuova rete ospedaliera predisposta dal governo regionale. A darne comunicazione è stato il presidente della Regione, Renato Schifani, che ha definito l’approvazione un momento cruciale per l’organizzazione sanitaria dell’Isola.

“Il parere favorevole della Commissione rappresenta un passaggio fondamentale verso una riorganizzazione più moderna ed efficiente della nostra rete ospedaliera. La Sicilia ha bisogno di strutture in grado di garantire qualità e prossimità delle cure, con particolare attenzione alle esigenze dei territori. La scorsa settimana ho già incontrato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, con cui ho avuto un proficuo confronto su queste tematiche, ottenendo la massima disponibilità alla collaborazione. Tra le priorità ribadisco l’impegno della Regione per la salvaguardia del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che rappresenta un presidio di eccellenza per tutta l’Isola”, ha dichiarato Schifani.

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha evidenziato la portata politica e organizzativa del voto, sottolineando come la riorganizzazione non riguardi soltanto la suddivisione delle strutture per acuti e post-acuti, ma anche la possibilità di valorizzare le risorse e di adattarle ai bisogni della popolazione.

“Il via libera della Commissione conferma la validità del lavoro svolto. La nuova rete ospedaliera è uno strumento per contenere la mobilità extra-regionale, ridurre le liste d’attesa e favorire l’uscita dal piano di rientro. Ringrazio tutte le forze politiche per aver condiviso con il governo un percorso che segna passi importanti verso un sistema sanitario regionale più vicino ai bisogni della popolazione”, ha dichiarato Faraoni.

