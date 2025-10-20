L’Orlandina Volley debutta con un netto 3-0 sul Melilli

Avvio convincente per l’Orlandina Volley, che nella seconda giornata di campionato ha superato con un netto 3-0 il Melilli Volley al PalaValenti, nel debutto stagionale davanti al pubblico di casa. La formazione guidata da coach Fontanot ha mostrato solidità e concentrazione, imponendosi con i parziali di 25-21, 25-15 e 25-18.

Nel primo set, dopo una partenza favorevole alle ospiti (11-6), l’Orlandina ha ribaltato il risultato grazie a una serie di punti consecutivi, chiudendo sul 25-21. Il secondo parziale ha visto le padrone di casa prendere il controllo della gara, trascinate da Costabile, autrice di 20 punti, e supportata da Giardini (10) e Therquaj (9). Un ace di Bernardi ha sancito il 25-15.

Nel terzo set Melilli ha tentato una reazione, portandosi avanti 16-11, ma l’Orlandina ha risposto con un parziale di 8-0 che ha cambiato l’inerzia dell’incontro. La squadra di Capo d’Orlando ha chiuso 25-18, conquistando tre punti che confermano il buon momento di forma.

Coach Fontanot, al termine della gara, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa vittoria. Giocare in casa comporta sempre una responsabilità in più, ma le ragazze hanno reagito con determinazione e mostrato il carattere che vogliamo mantenere per tutta la stagione.”

Tra le migliori in campo, oltre a Costabile, da segnalare le prestazioni di Nardone (6 punti), Bernardi e Giannone (4 a testa). Buona la prova collettiva anche in ricezione e difesa. Il prossimo impegno è fissato per sabato 25 ottobre, alle ore 18, contro la Gi.Pe. Todosport Vibo Valentia al Campo Sportivo Polivalente “Paolo Borsellino”.

👁 Articolo letto 203 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.