D&G, Taormina si conferma capitale dei grandi eventi internazionali
Taormina rafforza il proprio ruolo nel panorama internazionale degli eventi di alta gamma dopo lo svolgimento di “Alta Moda Alta Sartoria Alta Gioielleria Taormina 2026”, la manifestazione firmata Dolce&Gabbana che, nell’arco di cinque giornate, ha richiamato l’attenzione sulla Sicilia e sulla sua capacità di ospitare produzioni di elevato livello organizzativo.
Tra i luoghi simbolo della manifestazione, il Teatro Antico ha accolto la sfilata maschile di Alta Sartoria. Per l’occasione, la Fondazione Taormina Arte Sicilia ha svolto il ruolo di partner tecnico-operativo, mettendo a disposizione competenze logistiche e organizzative. L’allestimento permanente del sito, sviluppato in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos-Taormina, la Soprintendenza ai Beni Culturali e i Vigili del Fuoco, ha consentito di integrare palcoscenico, tribune e strutture tecniche all’interno della scenografia nel rispetto delle esigenze produttive e della tutela del monumento.
Il commissario straordinario Bernardo Campo ha dichiarato: «Abbiamo affiancato la produzione nella gestione degli spazi e nella valorizzazione dell’allestimento permanente, garantendo il pieno rispetto del Teatro Antico. Questa esperienza conferma il valore del nostro know-how e della professionalità delle maestranze. In collaborazione con la Regione Siciliana e con l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo intendiamo sviluppare una Fondazione sempre più moderna, dinamica e strutturata».
Campo ha inoltre evidenziato che i risultati ottenuti, insieme ai recenti appuntamenti dedicati al cinema e alla letteratura, rappresentano una base per consolidare rapporti continuativi con le maison della moda, del lusso e con realtà dell’industria internazionale. Ha inoltre ricordato l’impegno della Fondazione nella valorizzazione di altri siti culturali, tra cui l’Odeon di Taormina e la Villa Comunale.
Il sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Felice Panebianco, ha affermato: «Questo risultato conferma la capacità della Fondazione di affiancare eventi di alto profilo assicurando qualità organizzativa, efficienza e il pieno rispetto di un monumento unico al mondo».
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