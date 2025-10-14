Ferito un lavoratore a Scordia, trasportato d’urgenza al Cannizzaro

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella zona tra Scordia e Militello in Val di Catania, all’interno di un magazzino situato lungo la strada provinciale che collega l’area a Francofonte. Un operaio di nazionalità tunisina è rimasto ferito in modo serio durante le operazioni di lavoro. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le autorità stanno procedendo con gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti sul luogo del sinistro, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo gli elementi utili alle indagini.

Secondo quanto trapelato, non sono ancora chiare le cause che hanno portato al ferimento del lavoratore, né le eventuali responsabilità da attribuire. La Procura di Caltagirone potrebbe aprire un fascicolo per lesioni personali gravi sul lavoro.

