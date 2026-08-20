Ragusa, 12,8 chili di hashish in auto: arrestato un uomo di Comiso

Un uomo originario di Comiso è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo essere stato trovato in possesso di 12,8 chilogrammi di hashish. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Ragusa nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati concentrati sui principali collegamenti stradali della provincia iblea. Nel corso di una verifica effettuata lungo la strada statale 514, le Fiamme Gialle hanno fermato un’autovettura condotta dall’uomo, originario del comune ragusano.

Durante l’ispezione del veicolo, i militari hanno rinvenuto complessivamente 12,8 chilogrammi di hashish. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fermato è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea e trasferito nella Casa circondariale di Ragusa.

Le indagini sono successivamente proseguite con ulteriori verifiche che hanno portato al rinvenimento di due pistole e 500 munizioni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, armi e munizionamento erano nella disponibilità del padre dell’arrestato.

Quest’ultimo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi. Le attività rientrano nei servizi predisposti sul territorio provinciale per il contrasto alla circolazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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