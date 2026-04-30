Scialamuni 2026, Brolo presenta l’evento che apre l’estate

Si è tenuta a Brolo la conferenza stampa di presentazione di “Scialamuni 2026”, manifestazione prevista per l’1 e 2 giugno, destinata a inaugurare la stagione estiva con un programma articolato lungo il lungomare e la spiaggia, trasformati per l’occasione in un villaggio sul mare. L’incontro, ospitato al Central Bar, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, organizzatori, operatori e stampa.

L’Associazione Olimpia, promotrice dell’iniziativa, ha evidenziato l’evoluzione del progetto dopo la prima edizione. “Scialamuni rappresenta molto più di una semplice manifestazione estiva – ha dichiarato Nino Bonina – è un progetto che nasce dal territorio per valorizzarlo, creando aggregazione, partecipazione e nuove opportunità”.

Il format prevede musica, intrattenimento e street food, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo composto da giovani, famiglie e visitatori provenienti da diverse aree della Sicilia. I dati della precedente edizione, caratterizzata da un’elevata affluenza e da una significativa visibilità sui canali social, confermano il valore promozionale dell’evento anche per le attività economiche locali.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha sottolineato il ruolo dell’iniziativa nel calendario estivo cittadino: “Si tratta di un’iniziativa privata che merita di essere valorizzata, perché rappresenta il ruolo fondamentale dell’imprenditoria nella promozione del territorio”.

Nel corso della presentazione sono stati annunciati gli ospiti principali: il DJ Andrea Damante per la prima serata e la cantante Sarah Toscano per la seconda. Prevista inoltre la partecipazione della Kilimangiaro Band e di diversi DJ. Secondo gli organizzatori, tra cui Massimo Caruso e Sandro Contenta, l’evento si configura come “una strategia di sviluppo territoriale, capace di generare economia, visibilità e identità”.

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