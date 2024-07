Ermal Meta in concerto il 15 agosto a Gioiosa Marea

Ermal Meta, celebre autore, produttore, polistrumentista e cantante, terrà un concerto a Gioiosa Marea il 15 agosto. Secondo quanto diffuso dall’agenzia Friends and Partners, l’evento si svolgerà a Piazza Cavour alle ore 21:00 e sarà gratuito.

Meta ha iniziato la sua carriera come frontman del gruppo La Fame Di Camilla. Con la band, ha realizzato tre album in studio: “La Fame di Camilla” nel 2009, “Buio e luce” nel 2010 e “L’attesa” nel 2012. Sin dai loro inizi, il gruppo ha avuto una prolifica attività live, esibendosi in quasi 500 concerti su tutto il territorio nazionale. Hanno partecipato a eventi di rilievo come l’Heineken Jammin’ Festival, dove hanno condiviso il palco con band di fama internazionale come Stereophonics, The Cranberries e Aerosmith.

Nel 2010, La Fame Di Camilla ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, presentando la canzone “Buio e luce”, che ha rapidamente ottenuto un grande successo. Dopo lo scioglimento del gruppo, Meta ha proseguito la sua carriera come solista, affermandosi nel panorama musicale italiano con vari successi.

Il concerto del 15 agosto rappresenta un’opportunità per i fan di Gioiosa Marea e dintorni di assistere a una performance dal vivo di uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana contemporanea. L’evento promette di essere un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati del repertorio di Meta in un’atmosfera unica.

