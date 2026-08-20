Ultraleggero precipitato in Calabria, trovati i corpi dei passeggeri

Si sono concluse con il ritrovamento dei corpi di Angela Buccico, avvocato 55enne di Matera, e Carlo Arnulfo, 64 anni, avvocato romano, le ricerche dell’ultraleggero Tecnam P2008 scomparso domenica. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello, in un’area impervia dell’Appennino Paolano compresa tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano.

I due corpi, rinvenuti abbracciati e carbonizzati, si trovavano tra i resti dell’aereo, frammentato dopo l’impatto e presumibilmente interessato da un incendio. La Procura di Paola ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Il procuratore capo Domenico Fiordalisi conferirà l’incarico al medico legale Isabella Aquila, direttrice della scuola di specializzazione in Medicina legale dell’Università di Catanzaro. Altri due consulenti, tra cui un esperto dell’Aeronautica militare, dovranno contribuire alla ricostruzione della dinamica.

Tra le ipotesi al vaglio figurano un possibile guasto e l’ingresso improvviso in un banco di nebbia. Arnulfo era un pilota esperto. Dagli accertamenti è inoltre emerso che i paracadute non sarebbero stati aperti e il sistema di allarme non si sarebbe attivato. Sul luogo dell’incidente hanno effettuato un sopralluogo Fiordalisi e il pm Luca Natalucci.

Determinante per restringere l’area delle ricerche sarebbe stata la testimonianza di una donna che aveva visto l’ultraleggero volare a bassa quota. Il Soccorso alpino e speleologico calabrese, con il supporto dell’Aeronautica militare, ha successivamente individuato alcuni frammenti tra la vegetazione.

Buccico e Arnulfo erano decollati da Capo d’Orlando diretti alla pista di Sibari, dopo avere trascorso il Ferragosto in Sicilia con uno scalo precedente in provincia di Ragusa. Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha parlato di «un momento di profondo dolore». Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha espresso «sgomento e dolore» per la notizia.

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