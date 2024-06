Primo premio al Pitone dello Stretto al “Naxos Street Fish”

Il Pitone dello Stretto, un innovativo piatto a base di pescespada, melanzane, pomodoro, formaggio, mentuccia e pinoli, ha conquistato la prima edizione del “Naxos Street Fish”. Questo evento gastronomico, organizzato da “Eventivamente” come spin-off estivo del “Messina Street Food Fest”, ideato da Alberto Palella, ha attirato numerosi visitatori a Giardini Naxos. La ricetta vincente è stata presentata in esclusiva dalla Pitoneria Portella di Messina, riscuotendo un consenso unanime tra i partecipanti.

Sul podio, al secondo posto, si è classificato lo chef Onofrio del ristorante “da Onofrio” con il suo panino ripieno di totano arrosto. Lo chef, originario di Furci Siculo, è stato recentemente insignito dell’Arcimboldo d’oro 2024. Al terzo posto, Gabriele Fiumara, premiato come miglior gelatiere d’Italia 2024, ha proposto un gelato artigianale del “Bar California” di Santa Teresa di Riva.

Sono stati assegnati anche premi speciali. “La Paciota” bistrot, con il suo autentico panino all’eoliana con pescespada, ha partecipato per la prima volta alla manifestazione ed è stata riconosciuta per la qualità del suo prodotto. Giuseppe Sullini, noto come “The King of Meat”, è stato premiato per il suo impegno nel miglioramento delle qualità delle carni, le proposte di cibo di strada e la promozione della cultura dell’american barbecue.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di Giorgio Stracuzzi, sindaco di Giardini Naxos, degli assessori Ivano Cantello alla Portualità e Pesca, Fulvia Toscano alla Cultura e Alberto Palella di “Eventivamente”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Giardini Naxos e il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Parco Archeologico Naxos Taormina, Confesercenti Messina e il supporto di diversi partner.

