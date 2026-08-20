Capo d’Orlando-Eolie, ControCorrente chiede tempi certi

Il gruppo parlamentare ControCorrente ha presentato un’interrogazione urgente al Governo regionale per sollecitare l’attivazione del collegamento marittimo veloce tra il Porto Turistico di Capo d’Orlando e le Isole Eolie. L’atto porta le firme di Ismaele La Vardera, Jose Marano, Carlo Gilistro e Alessandro De Leo.

I deputati chiedono alla Regione tempi definiti, risorse economiche e una soluzione transitoria che consenta di avviare il servizio già nell’estate 2027, prevedendone contestualmente l’inserimento nel nuovo affidamento novennale relativo al periodo 2027-2036.

«Nonostante l’idoneità dello scalo e le ripetute sollecitazioni istituzionali, la tratta non è stata ancora attivata», affermano i parlamentari, evidenziando il ruolo che il collegamento potrebbe assumere per la mobilità, la continuità territoriale e il comparto turistico dei Nebrodi. ControCorrente sollecita quindi «risorse in bilancio, un cronoprogramma preciso e una procedura» che permetta l’avvio effettivo della tratta.

Il gruppo interviene anche sulle criticità emerse nelle precedenti procedure, chiedendo una revisione dei requisiti di partecipazione attraverso l’applicazione del principio di proporzionalità e una maggiore apertura agli operatori interessati.

Sulla questione è intervenuto anche Alessandro De Leo. «Ad oggi è regnato soltanto il silenzio, mentre i collegamenti veloci per le Eolie sono rimasti un’incompiuta», dichiara il deputato regionale. De Leo richiama le esigenze di Capo d’Orlando e degli oltre quaranta Comuni del comprensorio nebroideo, chiedendo alla Regione di prevedere le risorse necessarie già nel prossimo bilancio di previsione.

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