A San Giorgio “Un mare di sapori – Fish Food e non solo”: 4 serate da non perdere

Una festa per i palati alla scoperta della cucina mediterranea.



San Giorgio si prepara ad accogliere un evento culinario imperdibile nel suggestivo scenario del lungomare. A partire da oggi pomeriggio alle 18:00, e fino alla serata di domenica 4 giugno, si terranno le quattro serate di “Un mare di sapori – Fish Food e non solo”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Vivi San Giorgio, cofinanziata dal Dipartimento Pesca dell’assessorato regionale Agricoltura e Pesca e patrocinata dal Comune di Gioiosa Marea, si propone di valorizzare i prodotti agricoli siciliani all’interno della dieta mediterranea.

Durante questo lungo fine settimana, i partecipanti potranno immergersi in un’esperienza culinaria indimenticabile, degustando prelibatezze a base di pesce e non solo. Sarà un’occasione per scoprire i sapori autentici del Mediterraneo, valorizzando le tradizioni gastronomiche locali.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori invitano tutti i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi a questa imperdibile manifestazione che celebra la ricchezza culinaria e culturale del territorio. “Un mare di sapori – Fish food e non solo” promette di regalare emozioni gastronomiche uniche e indimenticabili.

