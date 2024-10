Completati i lavori del Pnrr agli ospedali di Mistretta e Lipari

Completati gli interventi di ristrutturazione negli ospedali di Mistretta (foto in alto) e Lipari (foto in basso), finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un totale di otto milioni di euro. La Direzione generale dell’Asp di Messina, guidata da Giuseppe Cuccì, ha annunciato con soddisfazione il termine dei lavori, evidenziando come il 96% degli interventi sia stato completato, ponendo l’azienda sanitaria tra le prime in Sicilia per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.

“L’Asp di Messina è orgogliosa di essere seconda in Sicilia per la consegna dei lavori del Pnrr, con oltre il 96% di interventi completati. Venerdì consegneremo i lavori presso l’ospedale di Mistretta e lunedì quelli di Lipari, offrendo così strutture sanitarie rinnovate e sicure per la comunità”, ha dichiarato Giuseppe Cuccì. Gli interventi hanno mirato a potenziare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture ospedaliere, grazie alla collaborazione dei professionisti coinvolti e all’impegno per rispettare i tempi di consegna.

A Mistretta, il progetto ha visto la direzione dell’Ing. Salvatore Trifiletti, con il Geometra Cristian Barone come ispettore di cantiere, l’Ing. Giancarlo Lazzari come RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e l’Ing. David Previti come coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. L’impresa esecutrice è stata il Consorzio Stabile Ciro Menotti, con un investimento di 5.099.413 euro. Durante i lavori, è stata prevista anche una verifica degli affreschi originali sulle pareti interne, per valutarne un eventuale restauro.

L’ospedale di Lipari ha beneficiato di interventi di miglioramento sismico e strutturale, con un finanziamento di 3.062.440 euro. La direzione dei lavori è stata affidata all’Ing. Antonino Rifici, supervisionata dall’Ing. Salvatore Trifiletti, con l’Ing. Giancarlo Lazzari come RUP e l’Ing. Giovanna Pellegrino come coordinatrice della sicurezza. L’esecuzione è stata curata dalla coop. Service s. Coop p.a. – sicef. I progetti per entrambi gli ospedali sono stati approvati con delibera n. 3485/DG e n. 3451/DG del 18 settembre 2024.

