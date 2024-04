Amministratore invia selfie nudo alla condomina, “l’aspetto lunedì”

La Polizia del Commissariato Borgo Ognina ha denunciato due uomini di diverse età per reati distinti. Un uomo di 57 anni è stato denunciato per minacce, mentre un altro di 36 anni per molestie telefoniche. Le indagini sono scaturite da una querela presentata da un amministratore di condominio presso il Commissariato, il quale ha segnalato di aver ricevuto minacce tramite telefono da parte del marito di una residente nel condominio da lui gestito.

Dopo aver convocato entrambe le parti coinvolte, la Polizia ha cercato di chiarire le motivazioni dietro tali comportamenti. Il mittente dei messaggi, presentatosi in Commissariato insieme alla moglie, ha spiegato di aver reagito alle azioni dell’amministratore, il quale aveva richiesto il pagamento di una bolletta condominiale e inviato una foto alla sua consorte di un selfie che lo ritraeva steso sul letto nudo, scrivendo “l’aspetto lunedì”.

La donna, sconvolta, aveva mostrato lo screenshot al marito, il quale aveva contattato l’amministratore per un incontro. Quest’ultimo, temendo una reazione violenta, ha preferito rifugiarsi presso il Commissariato e denunciare le minacce ricevute. Parallelamente, la donna ha denunciato l’amministratore per molestie, accusandolo di averla importunata con la foto inviata.

