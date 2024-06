Gioiosa Marea, l’I.C. “Anna Rita Sidoti” contro il Cyberbullismo

Grande partecipazione ed entusiasmo hanno segnato la manifestazione conclusiva del progetto pilota per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, denominato “Uno, Nessuno, Cento Giga”. L’evento, tenutosi il 28 maggio presso il Palacultura di Messina, ha coinvolto attivamente le scuole della città e della provincia di Messina, ricevendo un ampio consenso.

La classe 2A della Scuola Secondaria di primo grado di Gioiosa Marea, sotto la guida delle docenti Mariagrazia Marino e Gjusy Franchina, si è distinta per l’impegno e la creatività. Gli studenti hanno concluso un percorso annuale con attività didattiche e laboratori grafico-pittorici mirati alla comprensione e alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo. Il lavoro degli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Sidoti” di Gioiosa Marea è stato uno degli elementi centrali del progetto, permettendo loro di incontrare il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, Prof. Stello Vadalà.

Durante l’incontro, il Provveditore ha espresso apprezzamento per il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales, lodando il suo impegno nel promuovere un ambiente educativo di alta qualità, inclusivo e stimolante. Il progetto “Arte di ogni genere”, che arricchisce l’esperienza educativa degli studenti, è stato particolarmente evidenziato come un esempio di eccellenza.

Il Prof. Vadalà ha inoltre sottolineato l’eccellenza dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, che si distingue in vari settori, diventando un modello educativo per l’intero comprensorio. Il successo dell’iniziativa “Uno, Nessuno, Cento Giga” rappresenta un importante traguardo nella lotta contro il cyberbullismo, mostrando come la collaborazione tra istituzioni e scuole possa portare a risultati significativi.

