Operazione antidroga: 27 misure cautelari nel Trapanese

La Polizia di Stato ha eseguito, nelle prime ore della giornata, un’articolata operazione contro il traffico di stupefacenti nelle province di Trapani e Palermo, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento emesso dal GIP ha disposto misure cautelari per 27 indagati, sedici dei quali destinati alla custodia in carcere e undici agli arresti domiciliari, ritenuti coinvolti in un’organizzazione dedita alla gestione di cocaina, in alcuni casi con finalità di supporto alla famiglia mafiosa di Marsala. Contestualmente, sono state effettuate venti perquisizioni tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

All’operazione hanno partecipato duecento agenti della Polizia di Stato, con il supporto di unità cinofile e reparti specializzati. L’indagine, iniziata nel 2020, ha delineato l’attività di tre gruppi criminali operanti nelle principali piazze di spaccio del territorio marsalese, coordinati con esponenti della locale consorteria mafiosa, che ricevevano quote dei proventi come fonte di sostentamento del sodalizio.

Il primo gruppo aveva base in contrada Ciavolo e faceva riferimento a un allevatore settantenne, poi arrestato per il possesso di armi e cocaina. Il secondo operava in contrada Amabilina, gestito da un pregiudicato che utilizzava la propria pescheria di via degli Atleti come punto di incontro per traffici e contatti con esponenti mafiosi. L’uomo è stato anche coinvolto in un episodio incendiario ai danni di un bar cittadino, organizzato insieme a familiari per ritorsione contro il titolare del locale.

Il terzo gruppo agiva da un’abitazione di via Angileri e si riforniva da organizzazioni calabresi, garantendo continuità nell’approvvigionamento della cocaina. In questo ambito è stato arrestato in flagranza un corriere proveniente dalla Locride, trovato con oltre due chili di sostanza stupefacente. Le indagini hanno previsto numerosi servizi di osservazione, sequestri e accertamenti, finalizzati alla ricostruzione del quadro investigativo.

