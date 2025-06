Coda di 3 chilometri sulla A19, picchi di traffico dalle 15 in direzione Palermo

Sulla A19 “Palermo–Catania” si registrano rallentamenti significativi nel tratto in direzione Catania compreso tra Bagheria e Casteldaccia, dove si è formata una coda di circa tre chilometri. Anas ha disposto l’impiego di personale aggiuntivo per facilitare il deflusso veicolare e fornire assistenza agli utenti. Presidi di soccorso meccanico, attivati dalla Sala Operativa di Palermo, sono operativi lungo tutto il percorso che collega Palermo a Termini Imerese in entrambe le direzioni, pronti a intervenire in caso di guasti o incidenti.

Le criticità maggiori sono previste nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, con picchi di traffico soprattutto in direzione Palermo per i rientri dalle località marittime. Anas ha raccomandato: “Pianificate con anticipo gli spostamenti e considerate la tarda serata come orario alternativo per evitare lunghe attese”. Per consentire agli utenti di monitorare in tempo reale la situazione, è disponibile il numero verde 800.841.148.

