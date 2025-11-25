Dipendenti Asp portano in scena storie sulla violenza di genere

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha presentato un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, promossa in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. L’iniziativa è stata illustrata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, che ha sottolineato la necessità di un approccio condiviso all’interno dei servizi sanitari. “Solo attraverso una vera rivoluzione culturale possiamo combattere la violenza di genere”, ha dichiarato, aggiungendo che l’Azienda sta predisponendo ulteriori strumenti di segnalazione nei pronto soccorso e attività specifiche rivolte ai consultori e ai servizi di psicologia.

Il progetto ha visto la partecipazione della compagnia teatrale interna dell’Asp, formata da dipendenti provenienti da diversi settori amministrativi e sanitari. Lo spettacolo, ideato e interpretato da Alessia Basile, Viviana Carlotta, Flavina Cucinotta, Tatiana D’Amico, Emilia De Luca, Grazia Giannetto, Cristina Fazio, Anna Longo, Graziana Mollura, Mariangela Nicolosi, Flavia Tomasello, Graziella Tribulato e Paola Trifirò, è stato rappresentato nella Chiesa di Santa Maria Alemanna sotto la direzione del regista Carmelo Formica.

La direttrice dell’Uoc Psicologia, Antonina Santisi, ha precisato che i contenuti dello spettacolo derivano dall’esperienza dei servizi sanitari. “Le storie messe in scena rielaborano quanto il personale affronta quotidianamente nel contrasto alla violenza di genere”, ha affermato, indicando come l’elaborazione teatrale miri a trasformare tali esperienze in strumenti di riflessione. La compagnia interna, costituita negli ultimi anni, intende promuovere il rispetto reciproco e le pari opportunità, valorizzando al contempo il ruolo degli operatori come punti di riferimento nella rete di supporto territoriale.

