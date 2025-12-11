Quindici anni a Tumbarello, il medico che curò Messina Denaro

Il tribunale di Marsala ha pronunciato una condanna a quindici anni di reclusione nei confronti di Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, Tumbarello avrebbe prestato assistenza sanitaria a Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, fornendo cure e documentazione necessarie a garantirne la copertura.

La sentenza giunge al termine di un percorso processuale avviato dopo l’arresto del boss, quando gli investigatori avrebbero individuato nel professionista uno dei referenti che, nel tempo, avrebbero consentito al ricercato di ottenere prestazioni mediche senza esporre la sua identità. In aula l’accusa era rappresentata dal pubblico ministero Gianluca De Leo, che aveva sostenuto la tesi di una collaborazione funzionale al mantenimento della latitanza del capomafia.

Il collegio giudicante ha ritenuto provati gli addebiti contestati, basando la decisione su documenti sanitari, testimonianze e ricostruzioni investigative presentate nel corso del dibattimento. La condanna a quindici anni costituisce l’esito di un procedimento che ha ripercorso nel dettaglio il ruolo del medico nelle attività di supporto logistico attribuite alla rete di protezione di Messina Denaro.

