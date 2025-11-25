Arresto per tentata truffa da tre milioni a un’anziana catanese

La Procura distrettuale di Catania ha disposto l’arresto di due donne accusate di avere predisposto un articolato piano volto ad appropriarsi del patrimonio di un’anziana residente nel capoluogo etneo, stimato in circa tre milioni di euro. L’operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile, che ha dato attuazione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip nei confronti di Rita Catalano, catanese di 65 anni, trasferita in carcere, e di Venera Cosima Nicita, avvocata di 54 anni originaria di Santa Teresa di Riva, posta ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’attività ha avuto origine da una segnalazione di funzionari di un istituto bancario cittadino, che avevano rilevato anomalie nei rapporti della cliente, definita facoltosa, priva di figli e senza legami familiari stretti. Le verifiche hanno evidenziato, secondo l’impostazione accusatoria, «gravi elementi indiziari» in relazione ai reati di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita aggravata.

Le indagini avrebbero consentito di documentare diverse fasi del presunto raggiro, attribuendo a Catalano, fioraia e vicina di casa della vittima, un ruolo centrale. La donna, talvolta coadiuvata dalla figlia, avrebbe consolidato un rapporto di stretta dipendenza con l’anziana, limitandone i contatti con l’esterno e gestendo anche la corrispondenza, consegnata dal portiere esclusivamente a lei.

Nell’esecuzione del progetto sarebbero stati coinvolti ulteriori soggetti. Tra questi, secondo la Procura, l’avvocata Nicita, incaricata di seguire il trasferimento delle disponibilità finanziarie verso un nuovo istituto di credito con il supporto di un consulente finanziario, attualmente indagato. Alle attività avrebbe contribuito anche una segretaria di uno studio notarile catanese, che avrebbe suggerito gli strumenti più idonei per agevolare l’operazione, tra cui una procura speciale in favore della professionista, una generale per Catalano, la cessione a basso prezzo di un garage e la predisposizione di un nuovo testamento finalizzato a sostituire quello già esistente.

