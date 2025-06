Operaio 60enne muore folgorato durante lavori a Ficarazzi

Tragedia sul lavoro a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove un operaio di 60 anni, Giovanni Sanfilippo, ha perso la vita a causa di una presunta folgorazione. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di una cabina di media tensione situata in via Mercè, in un’area industriale dove operano diverse aziende di trasporto affiliate alla ditta Immobiliare Giulio Cesare. Sanfilippo, impegnato in lavori di muratura per conto terzi, sarebbe stato colpito da una scarica elettrica durante le operazioni.

Sul posto sono intervenuti i tecnici Enel, che hanno provveduto a isolare l’impianto, insieme ai Carabinieri, ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. Il personale dell’Asp dello Spresal ha condotto ulteriori accertamenti. La cabina è stata posta sotto sequestro, mentre la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia, disposta dalla procura di Termini Imerese. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente.

