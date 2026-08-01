Pistunina, Messina e Monforte ricordano Carmelo Leone

Messina e Monforte San Giorgio sono unite dal lutto per la scomparsa di Carmelo Leone, 71 anni, indicato come la prima vittima ufficialmente identificata del crollo avvenuto a Pistunina. Figura conosciuta nel panorama imprenditoriale cittadino, Leone aveva proseguito l’attività di famiglia nel settore degli elettrodomestici, raccogliendo il testimone del padre Giuseppe, fondatore dell’azienda negli anni Settanta.

L’impresa, inizialmente sviluppata nel centro di Messina, ampliò successivamente la propria presenza trasferendo gran parte delle attività lungo la Strada Statale 114, nell’area dove si è verificata la tragedia. Nel corso degli anni il marchio Leone si è affermato come punto di riferimento nel commercio degli elettrodomestici, distinguendosi per affidabilità e continuità.

Il nome della famiglia è stato inoltre legato alla storia sportiva dell’Acr Messina. Durante la presidenza Aliotta, Carmelo Leone sostenne il club nel periodo della risalita dalla Serie C2 alla Serie B. Tra il 1998 e il 2001 il punto vendita di Pistunina ospitò anche la trasmissione televisiva “Calcio in vetrina”, in onda su RTP, diventata un appuntamento seguito dai tifosi.

Conclusa l’attività imprenditoriale nei primi anni Duemila, Leone rimase una presenza apprezzata nella vita cittadina, mantenendo rapporti consolidati con numerosi amici e conoscenti.

Anche Monforte San Giorgio, paese d’origine della famiglia, ha espresso la propria vicinanza ai parenti. In una nota diffusa da Maria Caterina Calogero si legge: “L’intera comunità monfortese si stringe in un abbraccio di profonda commozione, angoscia e rispetto attorno alla famiglia Leone”. L’Amministrazione Pinizzotto ha manifestato le proprie condoglianze ai familiari, ricordando il legame storico della famiglia con il territorio, dove Giuseppe Leone avviò il suo percorso imprenditoriale insieme alla moglie Santa Polito e dove Carmelo trascorse gli anni della giovinezza prima del trasferimento a Messina.

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